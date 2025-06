Suspeito de matar Raquel Gomes, no Recanto das Emas, é preso

Fábio de Sousa Santos, de 24 anos, foi preso pela polícia civil da 17ª delegacia, suspeito de assassinar Raquel Gomes Nunes, de 46 anos. O corpo de Raquel foi encontrado pela filha em sua casa, inicialmente se pensou que fosse suicídio, mas as investigações agora apontam para feminicídio devido aos sinais de violência.



Fábio possui antecedentes criminais e foi encontrado no Jardim Ingá, onde temia represálias do crime organizado. Segundo o delegado Fernando Fernandes, tanto Fábio quanto sua mãe colaboraram com as investigações.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!