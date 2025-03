Suspeito é preso após usar autorização de plantio para vender maconha no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu cinco mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão em uma operação contra o tráfico de drogas nesta terça-feira (25). Os investigados utilizavam uma loja como fachada e enviavam drogas, incluindo variações como maconha de alta potência, para outros estados.



As drogas eram vendidas em áreas nobres do Distrito Federal, como Lago Sul, Lago Norte e Jardim Botânico. Um dos suspeitos usava um habeas corpus para plantar maconha sob a justificativa de consumo próprio, mas vendia a produção. Os envolvidos responderão por tráfico interestadual, lavagem de dinheiro e outros crimes.



