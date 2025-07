Tarifaço: entenda como medida afeta bolso de moradores do Distrito Federal

O governo dos Estados Unidos anunciou uma taxação de 50% sobre produtos brasileiros, exceto cerca de 700 itens, como suco de laranja e petróleo. O impacto no PIB do Brasil é estimado em R$ 170 milhões nos próximos dois anos. No Distrito Federal, o impacto previsto é de 0.05%. Em Brasília os efeitos começaram para quem exporta para os Estados Unidos.



O DF exporta fármacos e produtos alimentares. Inicialmente, as tarifas começariam a vigorar nesta sexta-feira (1º), mas foram adiadas para 6 de agosto. A decisão afeta também outras regiões do Brasil, como Mato Grosso e Goiás, devido à importância na exportação de commodities.



