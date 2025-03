Temporada de doenças respiratórias chega com alerta para grupos de risco

A temporada de doenças respiratórias chegou junto com o outono, trazendo um aumento nos casos de gripes e resfriados. Segundo o boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz, o Distrito Federal e outras regiões estão em alerta para a síndrome respiratória aguda grave. Crianças e idosos, considerados grupos de risco, devem ser priorizados na vacinação.



Especialistas reforçam a importância de cuidados como manter-se hidratado, evitar a exposição a climas secos e frios, e não recorrer à automedicação para aliviar sintomas. Doenças podem ser infecciosas, como gripes e resfriados, ou alérgicas, como sinusites. A automedicação é desaconselhada, pois pode trazer riscos para populações com comorbidades, adverte uma especialista. O ideal é procurar orientação médica.



