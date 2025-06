Terceiro suspeito de roubo de carro em Taguatinga (DF) é procurado pela polícia

Um dos suspeitos do roubo de um carro em Taguatinga (DF) foi preso. O crime ocorreu no dia 10 de junho, quando uma mulher e sua família foram abordados por três homens armados. A polícia prendeu um homem de 42 anos que estava foragido e outro indivíduo na região do Pistão Sul com uma arma.



O veículo roubado foi recuperado em Samambaia. As autoridades continuam à procura do terceiro envolvido. O delegado responsável pela investigação pede que qualquer informação sobre o terceiro suspeito seja reportada à polícia.



