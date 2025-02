Terminal BRT de Santa Maria será expandido para melhorar integração com Goiás

O governo do Distrito Federal anunciou a ampliação do terminal de BRT em Santa Maria, tornando-o o maior de Brasília. A expansão incluirá duas novas plataformas, estacionamento ampliado, área de alimentação e comércio, dobrando a capacidade de passageiros. Este projeto é parte de um consórcio com o estado de Goiás para melhorar a mobilidade entre as regiões. Além disso, o DF planeja 10 centros de convivência até 2026 para políticas públicas e eventos sociais.



O governador Ibaneis Rocha anunciou ainda um projeto para liberar um cheque-moradia de R$15 mil para famílias que perderam suas casas em um incêndio no Recanto das Emas. O projeto será enviado à Câmara Legislativa, visando a rápida aprovação para assistir as vítimas.



