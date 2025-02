Terracap inicia operação de desocupação em área irregular no Noroeste

A Terracap iniciou uma operação para desocupar uma área irregularmente ocupada no setor habitacional Noroeste. A Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) afirmou que os ocupantes não são reconhecidos como indígenas. A ação visa abrir um trecho viário e desenvolver infraestrutura na Quadra 308. Imagens mostram máquinas do governo realizando a limpeza e pavimentação, com apoio policial no local. Segundo a Terracap, isso permitirá o início de obras de infraestrutura das ruas e captação das águas pluviais.



