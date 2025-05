Título eleitoral pode ser regularizado até 19 de Outubro no Distrito Federal

No Distrito Federal, mais de 41 mil eleitores correm o risco de ter o título cancelado por não justificar a ausência nas últimas três eleições. O prazo para regularização é até 19 deste mês. Ceilândia é a região com o maior número de eleitores em situação irregular, somando mais de 8.500.



O cancelamento do título impede a emissão de documentos como passaporte e acesso a benefícios e cargos públicos. Entretanto, essa regra não se aplica a menores de 18, maiores de 70 anos, analfabetos e pessoas com deficiência que tenham dificuldade de exercer o voto. Detalhes estão no site do Tribunal Superior Eleitoral.



