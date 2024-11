Torcida anima partida entre Brasil e Peru no Mané Garrincha

A Seleção Brasileira goleou o Peru por 4 a 0 no estádio Mané Garrincha, na noite desta terça-feira (16). Com o placar, o time, comandado por Dorival Junior, somou mais três pontos na disputa pela classificação para a Copa do Mundo de 2026. Mais de 60 mil pessoas compareceram ao estádio para assistir ao jogo. Durante a partida, a torcida brasileira fez um show à parte e vibrou a cada ponto marcado pelos jogadores.