Torresmo Fest chega a Brasília com mais de 100 pratos e shows ao vivo

O Torresmo Fest celebra sua terceira edição em Brasília, no Boulevard Shopping, até domingo. Com entrada gratuita, o festival apresenta mais de 100 pratos com carne suína, além de hambúrgueres, doces e diversas delícias culinárias.



Estão previstas atrações musicais noturnas, incluindo covers de Legião Urbana, Queen, e Tim Maia. O evento funciona das 12h às 22h, trazendo cerca de 10 toneladas de proteína suína e 10 mil litros de chopp para alegria dos visitantes.



