Traficantes inovam e usam patinetes elétricos para distribuir drogas em Brasília

A Polícia Civil do Distrito Federal realizou uma operação que desmantelou um esquema de tráfico de drogas no centro de Brasília , onde traficantes utilizavam patinetes elétricos para entrega.



A investigação, iniciada em 2024, revelou o uso de redes sociais para ostentar impunidade e foi acompanhada por registros de usuários de drogas sendo humilhados.



Durante a operação, foram cumpridos 13 mandados judiciais, resultando na prisão de três homens e uma mulher, além da apreensão de drogas e dinheiro. Os investigados responderão por tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro.



A polícia busca ainda outros envolvidos na distribuição e fornecimento de drogas na região.



