Trânsito da Ponte JK, em Brasília, passa por interdição noturna para obras

A partir desta quarta-feira (14), a Ponte JK, em Brasília, passará por obras de manutenção com duração estimada em 90 dias. As intervenções ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 21h às 4h. Durante esse período, as juntas de dilatação da ponte serão substituídas e o tráfego será controlado pelo Detran com fechamento parcial das faixas. Motoristas que usam a ponte à noite devem ficar atentos às alterações no trânsito.



