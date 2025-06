Transportes irregulares são flagrados circulando em Águas Claras (DF)

Em Águas Claras, uma van realizando transporte irregular de passageiros foi flagrada. O Detran, que já registrou 284 autuações este ano, reforça a necessidade de fiscalização. Uma especialista em psicologia destaca que a insatisfação com o transporte público leva pessoas a utilizarem esses serviços clandestinos. As autoridades pedem que a população denuncie esses casos ao Detran ou pelo número 190.



