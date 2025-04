Trens circulam normalmente no DF após paralisação causada por temporal

Após fechamento das estações de metrô devido aos temporais dessa terça-feira (22), os trens voltaram a circular normalmente no Distrito Federal. Em Ceilândia, as estações foram interditadas, obrigando os passageiros a desembarcarem na estação Praça do Relógio, em Taguatinga.



"A circulação foi interrompida por alagamentos nas vias, devido à água nas áreas de trilhos do metrô, o que, por segurança, forçou a paralisação do sistema elétrico", explicou Renato Avelar, superintendente de operação do metrô. A Secretaria de Transportes foi acionada para reforçar o serviço de ônibus na região, na tentativa de minimizar os transtornos causados.



