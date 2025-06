Troca de pavimento na EPTG (DF) causa congestionamento e prejuízos a motoristas

A manutenção na EPTG (DF) resultou em congestionamentos e dificuldades para os motoristas, devido a buracos causados pela troca de placas de concreto. Um exemplo é um motorista que sofreu danos no carro ao cair em um buraco, estimados em R$ 8 mil. Segundo a Secretaria de Obras do Distrito Federal, a intervenção já estava planejada e faz parte de um contrato de manutenção no valor de R$ 13,5 milhões, visando melhorar a fluidez e segurança do tráfego na região.



