Últimos dias para declarar o Imposto de Renda: prazo acaba em 30 de maio

O prazo final para a entrega da Declaração do Imposto de Renda é 30 de maio. Contribuintes devem apresentar documentos como rendimentos e bens. Isentos não são obrigados a declarar, mas podem fazê-lo para restituir valores. Deypson Carvalho, especialista no assunto, destaca que a inclusão de dependentes pode impactar a restituição.



A Receita Federal espera receber mais de 46 milhões de declarações este ano. É possível declarar pelo site oficial, aplicativo ou programa da Receita Federal. Contribuintes que declaram cedo têm prioridade na restituição, especialmente idosos acima de 80 anos e professores.



