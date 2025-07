‘Um desespero que não desejo a ninguém’, diz mãe que salvou filha de engasgo no DF

Durante um jantar na última sexta-feira (11), no Distrito Federal, a pequena Helena, de seis anos, se engasgou com um pedaço de carne e foi salva pela rápida ação da mãe, Helen, que realizou uma manobra de emergência.



Helena, que tem síndrome de Down e TEA (Transtorno do Espectro Autista), já havia enfrentado uma situação semelhante anteriormente. Desta vez, o episódio voltou a causar grande susto na família.



Helen descreveu o momento como desesperador, mas também de profundo alívio quando a manobra surtiu efeito. ‘Um desespero que não desejo a ninguém’, afirmou. Ela ressaltou a importância de pais e cuidadores conhecerem técnicas de primeiros socorros, que podem ser decisivas em casos como esse.



O pediatra Dr. Thallys Ramalho explicou quais são as manobras adequadas para desengasgar crianças, dependendo da idade, e reforçou a necessidade de agir com rapidez e precisão para evitar consequências graves.



