Unicef celebra 75 anos e reforça compromisso com a infância brasileira

O Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) comemorou 75 anos de atuação no Brasil com uma cerimônia no auditório do Palácio do Itamaraty, em Brasília. Autoridades brasileiras e representantes internacionais revisitaram a trajetória da entidade e debateram os desafios atuais.



Uma exposição destacou resultados obtidos ao longo dos anos. Temas abordados incluíram o acesso seguro à internet para crianças e adolescentes e os impactos das mudanças climáticas na infância.



