Vacina da gripe pode evitar doenças graves na terceira idade; entenda a importância

A campanha de vacinação contra a gripe começou em todo o Brasil, com o Distrito Federal antecipando seu início. Desde 25 de março, mais de 80 mil pessoas foram imunizadas. Karine Castro, gerente substituta da Rede de Fio do DF, destacou a importância da vacinação anual devido à atualização das cepas. Durante as visitas aos postos de saúde , a população também pode atualizar vacinas como HPV e dengue.



