'Vai de Graça': governo amplia linhas de ônibus durante feriado prolongado no DF

O governo do Distrito Federal anunciou que reforçará as linhas de ônibus com 86 viagens extras em 19 rotas, começando nesta sexta-feira (18). O programa "Vai de Graça" permitirá transporte gratuito em toda a cidade durante o feriado prolongado, que inclui o aniversário de Brasília .



Áreas como Planaltina e Sobradinho terão um aumento no serviço. Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, a demanda será monitorada para garantir a eficiência. Os detalhes das linhas estão disponíveis no site da Semob e redes sociais. O transporte gratuito estará em vigor até a próxima segunda-feira (21).



