Vazamento de água preocupa moradores de condomínio de Vicente Pires

Moradores do Condomínio Veredas, em Vicente Pires, enfrentam problemas com um vazamento de água que está prejudicando o abastecimento e desperdiçando recursos. A síndica relatou que, apesar de abrir vários protocolos na CAESB (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal), a empresa não oferece solução definitiva, apenas medidas paliativas. A situação se agrava com a proximidade das chuvas, podendo causar ainda mais transtornos. O administrador local foi informado, mas ainda não tomou medidas efetivas.