Véia do Caldo: conheça o exemplo de superação e trabalho nas ruas de Brasília

Dona Ivanilde, conhecida como a Véia do Caldo, ganha a vida vendendo marmitas nas ruas de Brasília. Todos os dias, ela acorda antes das 5 horas para cozinhar no seu fogão de lenha, um dos segredos de seu sucesso. Há anos, ela iniciou seu negócio vendendo caldos com uma amiga.



Durante a pandemia, as entregas em domicílio impulsionaram seu comércio, levando suas refeições a muitos clientes. Ivanilde também usa as redes sociais para divulgar suas marmitas e compartilhar mensagens de esperança. "Não desistam dos seus sonhos", ela aconselha, reafirmando a importância de acreditar e confiar em si mesmo. Hoje, suas delícias culinárias podem ser encontradas em Taguatinga e Águas Claras. Sua história inspiradora demonstra como trabalho árduo e fé podem mudar vidas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!