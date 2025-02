Veículo roubado é recuperado e suspeito preso após perseguição no Gama

A Polícia Militar recuperou um veículo roubado no Entorno do Distrito Federal. A perseguição começou após o roubo em um posto de saúde na Cidade Ocidental. Policiais localizaram o veículo e o condutor fugiu pela região do Gama, mas colidiu e foi capturado. Um segundo suspeito conseguiu escapar. A operação contou com apoio de helicóptero e o caso segue sendo investigado.