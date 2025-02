Veja a classificação do Candangão BRB 2025 após quatro rodadas

No Candagão BRB 2025, o Brasiliense lidera com 12 pontos após quatro rodadas. Gama está em segundo com 10 pontos. Paranoá e Ceilândia empatam em terceiro, cada um com 9 pontos. Capital ocupa a quinta colocação com 7 pontos, enquanto Samambaia está em sexto com 6 pontos. Sobradinho soma apenas 2 pontos. Real Brasília e Ceilandense têm 1 ponto cada. Legião ainda não pontuou no campeonato.