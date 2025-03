Veja orientações para garantir a segurança das crianças durante o Carnaval

No Carnaval, a segurança das crianças é essencial. O capitão Edmar Oliveira, da PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal), recomenda que os pais utilizem carteirinhas de identificação e pulseirinhas, disponíveis para download no site da corporação e distribuídas em vans nos blocos infantis. Manter as crianças por perto e longe de aglomerações é crucial. Em caso de perda, é necessário acionar a polícia imediatamente. Para pais que encontrarem dificuldades em acessar as pulseiras, utilizar uma caneta permanente para escrever informações de contato no braço da criança é uma alternativa eficaz.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!