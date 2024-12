Vias arborizadas e belezas arquitetônicas de Brasília atraem amantes de bike

A paisagem arborizada e as belezas arquitetônicas de Brasília são convidativas para atletas profissionais e amadores. Apesar das amplas vias, há quem prefira se deslocar sobre bicicletas, em vez dos carros. E, para quem ama pedalar, a RECORD Brasília preparou o passeio ciclístico Bora de Bike, neste domingo (8), no Estacionamento 1 do Parque da Cidade. Às vésperas do evento, o repórter Rafael Cadengue topou o desafio de percorrer os 10 km do percurso. Confira.