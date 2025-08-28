Logo R7.com
Violência infantil cresce no Distrito Federal e preocupa autoridades

Conselhos Tutelares destacam atuação frente aos casos de maus-tratos na capital federal

Balanço Geral DF

O Distrito Federal registrou um aumento significativo nos casos de violência infantil em agosto deste ano. Entre as denúncias, estão crianças abandonadas em casa e situações de agressão física por parte dos pais. Em Sobradinho II, os conselheiros tutelares enfrentam denúncias diárias de maus-tratos, evidenciando a gravidade do problema.

Casos emblemáticos incluem um pai agredindo o filho no Gama e uma criança com ferimentos suspeitos de terem sido causados pela madrasta, descobertos na escola. A Defensoria Pública reforça a importância das medidas protetivas, que afastam os agressores do convívio com as crianças. Segundo especialistas, o aumento das denúncias também indica uma maior conscientização da comunidade sobre a necessidade de proteger os menores.

