Voo de balão: conheça os riscos e os cuidados necessários antes de embarcar

Dois acidentes com balões trouxeram à tona preocupações sobre a segurança dessa atividade. Em Santa Catarina, um acidente resultou na morte de oito pessoas e deixou 13 feridos. Outro acidente ocorreu em São Paulo , com uma vítima fatal.



No Distrito Federal, Bruno Dias, proprietário da única empresa autorizada a realizar voos de balão, explicou que o balonismo é regulamentado pela Anac e requer cuidados específicos, como verificação de condições climáticas e respeito à capacidade de carga dos balões.



O advogado Vitor Sampaio destacou que o balonismo é uma atividade de alto risco e orientou que os passageiros devem ser informados sobre os perigos antes do voo, além de checar a existência de seguro. O Ministério do Turismo planeja avançar na regulamentação do balonismo para fins turísticos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!