Brasil envia medicamentos para tratamento de câncer à hospital pediátrico no Líbano A Operação Raízes do Cedro já doou oito cargas de medicamentos, insumos médico-hospitalares e envelopes para reidratação Brasília|Do R7 04/11/2024 - 20h14 (Atualizado em 04/11/2024 - 20h14 )

Avião levou também cestas básicas, totalizando 27,3 toneladas Divulgação/Ministério da Saúde

O Brasil enviou uma nova carga de medicamentos e alimentos ao Líbano neste sábado (2). Um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) decolou com medicamentos oncológicos destinados a um hospital pediátrico em Beirute, a capital libanesa. A ajuda beneficiará mais de 4 mil crianças com câncer na região.

Segundo o Ministério da Saúde, os medicamentos exigem embalagens especiais para manter a temperatura controlada e garantir sua eficácia no tratamento. O voo também transportou 27,3 toneladas de cestas básicas, arrecadadas pela UPL (Associação Unidos pelo Líbano).

As doações foram retiradas dos estoques públicos do SUS (Sistema Único de Saúde). Após análise técnica, e se não houver risco de desabastecimento no Brasil, os medicamentos são enviados para o Líbano.

A operação é coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, em parceria com os Ministérios da Saúde e da Defesa, a Embaixada do Brasil em Beirute, a Embaixada do Líbano em Brasília, o Consulado-Geral do Líbano em São Paulo e a UPL.

