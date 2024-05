Brasil tem média de 1 milhão de casos prováveis de dengue por mês em 2024 Mortes causadas pela doença ultrapassaram duas mil nessa terça; SP, MG e DF são as unidades da federação com mais óbitos registrados

Casos prováveis passam de 4 milhões (Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo)

Desde o começo do ano, o Brasil registra 4,176 milhões de casos prováveis de dengue , o que representa uma média de um milhão de casos por mês. De acordo com os boletins semanais publicados pelo Ministério da Saúde, foram 243 mil casos em janeiro, 729 mil em fevereiro e 1,650 milhão apenas em março . O número de mortes causadas por dengue ultrapassou dois mil nesta terça-feira (30), sendo que outros 2.291 óbitos estão sendo investigados.

O Brasil já bateu os recordes de números de casos prováveis e de mortes registrados pela doença na série histórica. O número mais alto de mortes era de 2023, com 1.179 registros. Já o ano com o maior número de casos era 2015, com 1.688.688.

São Paulo é a unidade da federação com mais óbitos registrados em 2024, com 547, seguido por Minas Gerais (327), Distrito Federal (308), Paraná (235) e Goiás (137). Somadas, as cinco acumulam 75% do total de óbitos.

Incidência de casos

O Distrito Federal é a unidade da federação com maior taxa de incidência de casos prováveis, com 8.528,3 casos por 100 mil habitantes. Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo e Goiás aparecem em seguida, somando 54% do número absoluto de casos.

A faixa etária que mais registra casos de dengue é de 20 a 29 anos, com mais de 770 mil casos, o que representa quase um em cada cinco casos. Na separação por gênero, as mulheres são a maioria a contrair a doença (55,1%).