Câmara Legislativa aprova crédito de R$ 16,2 milhões para o turismo do DF Parte do valor será destinado para a feira Abav Expo, maior feira de turismo da América Latina Brasília|Do R7, em Brasília 11/09/2024 - 09h16 (Atualizado em 11/09/2024 - 09h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Segundo GDF valor será usado para alavancar turismo internacional Carolina Curi / Agência CLDF - 03.08.

A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou a abertura de crédito de R$ 16,2 milhões que serão destinados à Secretaria de Turismo. O montante foi aprovado em sessão desta terça-feira (10) e consta no projeto de lei nº 1.283/2024, de autoria do Executivo. Entre a destinação dos recursos está previsto o financiamento da Abav Expo, maior feira de turismo da América Latina, que será realizada no fim deste mês na capital.

A feira espera movimentar R$ 30 milhões na economia local e será realizada após um hiato de mais de 22 anos na capital do país. A feira Abav Expo, promovida pela Abav Nacional (Associação Brasileira de Agências de Viagens), terá 51ª edição realizada entre 26 e 28 de setembro, no Centro Internacional de Convenções de Brasília, com o apoio do Governo do Distrito Federal. O investimento inicial da Secretaria de Turismo era de cerca de R$ 7 milhões.

A expectativa é de que o evento atraia 30 mil visitantes, dos quais 10 mil virão de fora de Brasília. Durante três dias, o evento contará com a participação de mais de duas mil marcas do setor, incluindo representantes de hotelaria, gastronomia, transporte, turismo e artesanato. Serão utilizados três pisos do CICB para a exposição de 198 estandes em uma área total de 30 mil metros quadrados. Participarão empresas de 22 países, 26 estados brasileiros e 15 municípios.

Quatro arenas serão montadas para abrigar a programação de talks, capacitações, palestras e debates sobre temas de interesse do setor, como turismo 60+, turismo cívico e afroturismo. A abertura está prevista para 25 de setembro, às 19h, no Auditório Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.