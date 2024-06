Campanha do Agasalho Solidário arrecada mais de 8 mil itens no DF, veja onde doar Iniciativa arrecada meias, mantas, agasalhos e toucas em bom estado de conservação para pessoas vulneráveis enfrentarem inverno

Alto contraste

A+

A-

Campanha Agasalho Solidário já arrecadou 51 mil itens em cinco anos (Joel Rodrigues/Agência Brasília -6 )

A Campanha do Agasalho Solidário do Distrito Federal arrecadou mais de 8 mil itens este ano. As doações seguem sendo recolhidas até 17 de julho, em diferentes pontos da capital do país. A campanha arrecada mantas, agasalhos, meias e toucas em bom estado de conservação para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade a passarem o inverno aquecidas.

As peças podem ser doadas nas administrações regionais e nos batalhões do Corpo de Bombeiros, bem como nas 12 unidades do Centro de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), na Rodoviária Interestadual de Brasília e nos dois centros Pop, na Asa Sul e em Taguatinga Norte. A Defesa Civil, a PMDF e o Corpo de Bombeiros também receberão os materiais. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Para a primeira-dama do DF e idealizadora da campanha, Mayara Noronha, a iniciativa “não apenas distribui agasalhos e cobertores para aqueles que mais precisam, mas também promove um senso de comunidade e solidariedade em nossa sociedade”

“Ao ajudarmos uns aos outros, construímos um Distrito Federal mais acolhedor e humano para todos”, defende Mayara.

Publicidade

Para facilitar o trabalho de distribuição, é importante que os itens estejam limpos e em bom estado de conservação. Preferencialmente, as peças devem ser colocadas em sacos plásticos transparentes, para facilitar a triagem dos produtos.

Nos últimos cinco anos, a campanha já arrecadou mais de 51 mil itens de combate ao frio.