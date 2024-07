Carro cai dentro de buraco de obras no Distrito Federal

‌



Carro caiu em buraco de obras em Taguatinga Divulgação/CBMDF - 10.

Um carro caiu em um buraco de obras no Distrito Federal na noite desta quarta-feira (10) por volta das 23h. O caso aconteceu na Avenida Hélio Prates, em Taguatinga. O veículo ficou com as rodas para cima após o acidente.

Moradores do local acionaram o Corpo de Bombeiros, mas o motorista não foi encontrado. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar.

As obras na avenida Hélio Prates começaram em 2021, no começo do ano, e foram divididas em três etapas, com investimento previsto de R$ 56 milhões. O buraco em que o carro caiu faz parte da segunda fase da obra, que começou em abril de 2022.