CCBB de Brasília recebe nesta terça exposição sobre vida do fotógrafo Antônio Roseno de Lima Mostra é dividida em seis seções com panorama da vida do artista; evento pode ser visto até 22 de maio com entrada gratuita

Exposição tem entrada gratuita (Mateus Baranowsk/ 21.4.23)

O CCBB recebe a exposição do fotógrafo Antonio Roseno de Lima, "A.R.L Vida e Obra" a partir desta terça-feira (2). A mostra ressalta a sensibilidade e as inspirações do artista que viveu na favela até a sua morte. A visita é gratuita, mediante a retirada de ingresso no site do centro cultural.

A exposição está dividida em seis seções que apresentam o panorama da vida do artistas. Elas são conhecidas como "O Bêbado", Recortes da Cidade", "Presidentes", "O Fotógrafo", "Frutos, Flores e Animais" e "Mulheres e Santas".

O fotógrafo e pintor nasceu em Alexandria, no Rio Grande do Norte, mas viveu parte da vida na favela Três Marias, em Campinas, no interior de São Paulo. Durante a estada no local, Roseno recortava desenhos que gostava e colocava em latas de vários tamanhos para usar de modelo, utilizando outros materiais, como lã.

A mostra disponibiliza QR Codes nas fichas de identificação de todos os quadros, como parte do programa de inclusão social, permitindo a audiodescrição de cada um deles. Outra iniciativa de acessibilidade é a leitura tátil de telas que estão reproduzidas em MDF, com texturas variadas.

