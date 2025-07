Acidente na BR-060 próximo a Alexânia (GO) envolve caminhão com carga explosiva

Um acidente ocorreu na BR-060, próximo à cidade de Alexânia (GO), na divisa com Abadiânia. Um caminhão envolvido no incidente transportava material explosivo, exigindo cuidados especiais. O motorista ficou preso às ferragens e foi resgatado pelos bombeiros, possivelmente sendo levado ao Hospital de Base em Brasília, reconhecido pelo atendimento a politraumatizados. Detalhes sobre a presença de outras vítimas e a dinâmica do acidente ainda estão sob investigação.



