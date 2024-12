Árvore cai e destrói cinco veículos estacionados no Sudoeste

Uma árvore caiu e atingiu carros que estavam em um estacionamento do Sudoeste, no Distrito Federal, na tarde desta terça-feira (3). A mangueira cedeu na raíz e despencou em cima de cinco veículos, causando estragos. Segundo os donos dos automóveis danificados, diversas pessoas já haviam solicitado que a planta fosse podada. Após o acidente, uma equipe da Novacap foi até o local e fez retirada dos troncos.



Com muitas árvores antigas na capital federal, casos como esse têm acontecido com frequência em diversos pontos da região. Por isso, é necessário ficar atento ao estacionar em locais arborizados.