Assista à íntegra do Cidade Alerta DF desta segunda-feira (11)

O Cidade Alerta DF desta segunda-feira (11) fala sobre o caso de feminicídio seguido de suicídio que aconteceu no Distrito federal. Também, mostra uma operação da Polícia Civil de Goiás, que prendeu um homem por estelionato no Entorno. No quadro Personagem da Notícia, o dono de uma loja no P Sul, em Ceilândia, fala sobre o momento em que teve o carro roubado por um homem armado. Outros destaques são: galpão desmorona com forte ventania e mata trabalhador no Núcleo Bandeirante; moradores reclamam de obra abandonada no Riacho Fundo.