Cuidado com os golpes! Criminosos usam o Dia das Mães para aplicar fraudes online

Com a aproximação do Dia das Mães, cresce a preocupação com golpes em compras online. Em 2023, o Distrito Federal registrou 1.520 casos desse tipo de fraude. Para evitar problemas, especialistas sugerem o uso de cartão de crédito e a verificação de sites antes de finalizar a compra. A consumidora Nidhi Laune relata ter esperado mais de um ano por uma entrega que não chegou e compartilha dicas para evitar fraudes na internet.



