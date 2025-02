Assista à íntegra do Cidade Alerta DF desta sexta-feira (31)

O Cidade Alerta DF dessa sexta-feira (31) traz o relato do cobrador de ônibus que foi agredido com socos e chutes por passageiro em Ceilândia, o caso dos criminosos que invadiram uma casa em Taguatinga e furtaram um carro de luxo avaliado em R$ 239 mil e as informações da coletiva com a Polícia Civil do DF que descartou crime em amputação de idosa de 103 anos na Asa Sul. Confira ainda no jornal: pizzaria em Taguatinga é invadida e criminosos furtam ingredientes e mercadorias e Polícia Federal faz operação para combater segurança privada clandestina no DF.