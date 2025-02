Assista à íntegra do Cidade Alerta DF desta terça-feira (4)

No Cidade Alerta DF desta terça-feira (4), veja que motoboys atacaram uma casa e derrubaram o portão após uma reclamação de barulho em Taguatinga. Ainda pela manhã, um homem foi morto com mais de 15 facadas na quadra 201 do Recanto das Emas. Além disso, a DF Legal, com apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, realizou uma operação na colônia agrícola 26 de setembro, em Vicente Pires, para combater ocupações irregulares. Em Goiânia, uma investigação levou à prisão de cinco suspeitos que aplicavam golpes em mulheres prometendo campanhas publicitárias. Por fim, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um empresário de 33 anos em Taguatinga por fabricar e vender anabolizantes ilegalmente. Confira.