Cachorra é morta com tiro de rifle por militar da reserva do Exército

Morreu a cachorra que foi atingida por um tiro de rifle, disparado por um oficial da reserva do Exército, em Sobradinho (DF). O autor, Cesar Ricardo Stoll, de 79 anos, foi preso depois do ocorrido, passou por audiência de custódia e, agora, responde pelo crime em liberdade.



A tutora, Zilma Rodrigues, falou sobre a perda de sua cachorra ao Cidade Alerta DF. Ela conta que na manhã do dia do crime, havia aberto o portão de casa para retirar o lixo, quando a cadela fugiu e ela não percebeu. Nesse momento, Zilma relata que ouviu um barulho de tiro e viu o animal atingido correndo e o vizinho com a arma na mão. Ela afirma que o questionou sobre a motivação do disparo, mas que ele teria negado o crime e escondido a arma em um carro. Agora, a mulher pede justiça.