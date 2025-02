Câmera de segurança mostra momento em que poste cai e fiação explode na Cidade do Automóvel, no DF Comerciantes haviam alertado sobre danos na estrutura antes do acidente com caminhão

Cidade Alerta DF|Do R7 21/02/2025 - 09h24 (Atualizado em 21/02/2025 - 09h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share