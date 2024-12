Caminhão que perdeu o freio e ficou pendurado em ribanceira é retirado no Novo Gama

Após denúncia, o caminhão de lixo que perdeu o freio, ficou desgovernado e caiu em uma ribanceira no Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal, foi retirado na tarde desta quarta-feira (4). O caso aconteceu na última segunda (2), quando o veículo que pertence à prefeitura e foi emprestado à empresa Urbano, responsável pela coleta seletiva, acabou ficando pendurado em frente à uma casa da região.



No momento do acidente, tinham seis pessoas na residência, entre elas, uma criança de cinco anos. Os moradores fizeram um apelo e solicitaram a retirada do caminhão, que apresentava risco de cair no imóvel.