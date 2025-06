Carros da equipe de Celina Leão se envolvem em acidente na Estrutural (DF)

Dois veículos da equipe da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, se envolveram em um acidente com outros dois carros na Via Estrutural, sentido Ceilândia, na tarde desta terça-feira (3), próximo à Cidade do Automóvel. O carro em que estava a vice-governadora, que seguia para uma entrevista, não foi atingido.



O acidente causou congestionamento na região e deixou duas pessoas feridas. Uma delas foi levada consciente e estável ao hospital pelos bombeiros. Todos os motoristas passaram pelo teste do bafômetro. A Polícia Militar organizou o tráfego até a chegada da Polícia Civil, que investigará a causa do acidente.



