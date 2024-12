Casal desaparecido no DF há três semanas pode ter sido visto em São Paulo

Após mais de três semanas, o mistério acerca do desaparecimento repentino de um casal morador de Santa Maria ainda intriga a Polícia Civil do Distrito Federal. Kelly Patrícia, de 42 anos, e Eduardo Rodrigues, de 34, foram vistos pela última vez em 10 de novembro. Segundo familiares da mulher, pessoas a avistaram em uma rodoviária da cidade de São Paulo e estaria pedindo ajuda em ONGs da capital paulista.



Kelly e Eduardo vivem um relacionamento há aproximadamente três meses. Ela, uma pensionista que vive com os filhos, e ele, funcionário terceirizado da Caesb, saíram para um encontro, na data do sumiço. Desde então, não foram mais vistos. Quem tiver informações que possam ajudar a polícia a encontra-los, pode ligar no 197.