Caso Louise: polícia investiga se assassino planejava cometer outro feminicídio no DF

Vinícius Neres, condenado a 23 anos pelo assassinato da estudante Louise Ribeiro na Universidade de Brasília em 2016, foi capturado no Gama após violar as condições do regime semiaberto. Ele estava foragido desde a última sexta-feira (7). No momento da prisão, o homem carregava facas e outros itens que indicavam um plano para atacar sua ex-namorada, que já havia registrado um boletim de ocorrência por ameaças. Ele foi detido enquanto tentava fugir e agora enfrenta novas acusações relacionadas à tentativa de feminicídio e outros crimes.



