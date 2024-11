Cidade Alerta DF entrevista homem que testemunhou atentado na Esplanada

O quadro Personagem da Notícia desta quinta-feira (14) entrevistou Roberto Pita, um consultor agrário de Cuiabá. O homem e sua esposa testemunharam o momento em que Francisco Wanderley Luiz se aproximou do prédio STF (Superior Tribunal Federal) e jogou bombas no local, na noite dessa quarta-feira (13). Eles tinham vindo tratar de problema fundiário na Corte e desceram a rampa exatamente na hora em que o ex-candidato a vereador começou a jogar os artefatos.



Em entrevista, Pita falou sobre o momento de pânico que viveu ao ver o homem arremessar as bombas no local. Segundo ele, Francisco estava a cerca de dez metros deles, quando acendeu um explosivo, deitou no chão com o artefato na mão e morreu. Nesse momento, Pita diz que pensou em correr e chutar a bomba, mas decidiu ir em direção contrária com a esposa, para se proteger.