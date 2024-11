Corpo de menino morto ao ser atingido por pedra que caiu de caminhão é enterrado

Foi enterrado hoje (27), o corpo do menino de 9 anos que morreu após ser atingido por uma pedra que caiu de um caminhão que tombou na DF-150, na região da Fercal. Familiares e amigos se despediram de Guilherme Pires no cemitério de Sobradinho II.



O acidente aconteceu na manhã dessa terça-feira (26), quando o motorista do caminhão perdeu o controle da direção do veículo que estava carregado de areia, terra e pedras. Após o tombamento, a carga caiu, invadiu casas que ficam às margens da via e acertou a vítima. Guilherme estava passando pela rua com um bebê de 2 anos, que também foi atingido e levado ao hospital. O condutor ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) e transportado para o Hospital de Sobradinho.