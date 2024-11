Cratera gigante arrisca segurança de moradores em Ceilândia Norte

Moradores reclamam do estado das ruas na zona rural de Ceilândia Norte. As vias não possuem asfalto e estão repletas de buracos, que prejudicam a mobilidade das pessoas que transitam entre as chácaras no local. Segundo um morador, o trecho é o mais movimentado da cidade, e a população local está largada. A principal preocupação dos pedestres é a cratera que se forma na beira de uma das estradas, que atingiu o tamanho que chega a quase engolir a via. Segundo a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, uma equipe foi enviada ao local para monitoramento e está tomando as providências necessárias.