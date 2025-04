Criança tem cabelo sugado por ralo de piscina durante festa no Sol Nascente (DF)

Uma menina de 11 anos teve o cabelo sugado no ralo da piscina durante uma festa no Sol Nascente (DF). Eloá ? estava brincando quando o incidente aconteceu e começou a apresentar sinais de afogamento. Ela teve ajuda da prima e uma tia, que entraram na água e usaram uma faca para cortar parte do cabelo que estava preso.



A ausência da mãe exigiu que a avó tomasse medidas rápidas após receber um telefonema de socorro. Embora a casa de festas tenha afirmado que a menina estava autorizada a estar na piscina adulta, relatos indicam que ela passou momentos submersa antes do resgate. O dono da chácara demorou a chegar e desligar o equipamento, aumentando a preocupação dos presentes.



